Ленин сгниет на складе? Чиновники не хотят вернуть столице Югры памятник Ильичу

В Ханты-Мансийске особую остроту в канун 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции обрела дискуссия об установке памятника Владимиру Ильичу Ленину, который когда-то стоял на площади около окружной администрации. Предыстория вопроса такова. Памятник был установлен 24 октября 1987 года, к 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Бронзовую скульптуру вождя демонтировали в 2000 году во время реконструкции главной площади. Затем 4 года она «хранилась» на территории одного из муниципальных предприятий. Виктор Валеев, член КПРФ, случайно увидел, что памятник пытаются распилить на металлолом, спас его и установил на территории предприятия, где был руководителем. Через несколько лет администрация Ханты-Мансийска почему-то вспомнила, что является владельцем монумента и через суд вернула его обратно в свою собственность.

Затем началась эпопея с тем, куда установить демонтированное изображение вождя? После долгих дебатов определили место установки: в сквере СССР на перекрестке улиц Гагарина и Лермонтова. Место это непрезентабельное, в окружении гаражей и сараев, зданий старой постройки. Почитателей Ленина это не устраивают, они хотели бы видеть монумент либо в районе улицы Ленина, либо около гостиницы «Олимпийская» или где-нибудь на другой обозреваемой площадке. Действительно, бронзовое изображение вождя не какая-нибудь коммерческая поделка – ее автор один из известных скульпторов СССР Анатолий Новиков, а сама скульптура признана художественным произведением.

Так в чем же сыр-бор, и почему памятник, являющийся собственностью администрации, когда-то демонтированный под благовидным предлогом, не может обрести своего места? Сейчас площадка, где он был установлен ранее, занята другим сооружением: стелой в честь 70-летия ХМАО. Кстати, до боли похожее сооружение стояло на набережной Ангары, одном из наиболее посещаемых горожанами мест Иркутска, и тоже было посвящено славной дате — основанию города. Местные остроумцы назвали безымянный пик «мечтой импотента», после чего городская администрация решила отыскать «мечте» адекватную замену. В итоге на том же постаменте был помещен памятник российскому императору Александру ӏӏӏ, при котором была построена железная дорога до Иркутска.







В Ханты-Мансийске дело с возвращением городу памятника Ленину окутано завесой тайны: никто не против. Глава города Максим Ряшин говорит о том, что памятник нужно установить, прошлое – наше общее наследие, главный архитектор муниципалитета Ольга Фролова тоже поддерживает эту идею, одобрение высказывают советы ветеранов, горожане в основном тоже не против установки монумента. Коммунисты в канун юбилея Октябрьской революции пытаются заработать политический капитал, вновь напоминая о необходимости установки скульптуры вождя. Так никто и не против, другое дело, что никто ничего и не делает!

Скорей всего, администрация столицы Югры решила поиграть в политические игры, что особенно пойдет в зачет в год 100-летнего юбилея революции. Нетрудно предположить, какой общественный резонанс вызовет установка шестиметрового бронзового памятника Ленину в Ханты-Мансийске! Вот этот-то резонанс и страшит.

Также ясно, что масштабы личностей Владимира Ленина и мэра Ханты-Мансийска в историческом плане просто несравнимы, и борьба с его даже скульптурным изображением рано или поздно обречена на провал. Нельзя забыть или вычеркнуть прошлое, где Ленин, по мнению историков, был и остается одной из наиболее выдающихся личностей в мировой истории. Пытаться вычеркнуть факт его жизни, тем более, на провинциальном уровне — ничто иное, как неловкая попытка оказаться в партийном либерально-демократическом тренде, якобы незаметно делая ядовитую инъекцию в прошлое. Никогда подобные действия не приносили результата, наоборот, оказывались впоследствии губительными как для авторов идеи, так и для исполнителей.