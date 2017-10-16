К 15 годам тюрьмы приговорен житель ХМАО за расстрел охранника в ресторане
Опубликовано: 16 октября 2017, 10:43 | Служба новостей "ЮграPRO"
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.
Суд установил, что в феврале 2016 года подсудимый, находясь в ресторане «Сарбон», из личных неприязненных отношений, возникших ранее в результате ссоры с охранником данного ресторана, произвел в него два выстрела из пистолета калибра 9 мм.
От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Нягань, Общество, Происшествия. Метки: Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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