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К 15 годам тюрьмы приговорен житель ХМАО за расстрел охранника в ресторане

Опубликовано: 16 октября 2017, 10:43 | Служба новостей "ЮграPRO"

Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

Суд установил, что в феврале 2016 года подсудимый, находясь в ресторане «Сарбон», из личных неприязненных отношений, возникших ранее в результате ссоры с охранником данного ресторана, произвел в него два выстрела из пистолета калибра 9 мм.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Нягань, Общество, Происшествия. Метки: , , .


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