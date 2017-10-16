Делегация из самопровозглашённой Донецкой республики посетила «Кванториум» Нефтеюганска ХМАО

14 октября шесть гостей из Донбасса посетили детский технопарк «Кванториум», где для них была проведена экскурсия.

Делегация прибыла в Югру для обмена опытом. Несмотря на все происходящее на Донбассе, образовательный процесс в республике не остановился. Педагоги, научные сотрудники из ДНР прибыли для того, чтобы установить связи и поделиться опытом. «Кванториум», по словам Джаркынбека Назарова, — работника Донецкого центра института востоковедения и члена Донецкого Военно-исторического клуба, — производит серьезное впечатление:

«Мы как будто в следующий век попали. Потому что ехали мы к нашим коллегам, к стендовым моделистам. Но что тут такой уровень, такой объем работы, просто даже представления не имели. Потрясены. Авиаклубами, и самим моделизмом, и тем, как занимаются комплексом ваши ребята. Просто скажем впечатлений очень много».

Гости за короткое время успели посетить буквально каждый кабинет в технопарке: Hi-Tech цех, аэроквантум, робоквантум, автоквантум. Больше всего делегацию впечатлил VR-квантум, который начал свою работу совсем недавно. Это была продуктивная встреча, по признанию обеих сторон. В благодарность за «теплый прием» воспитанников кванториума и педагогов гости пригласили к себе в ДНР, сообщает пресс-служба «Регионального молодежного центра».