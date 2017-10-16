Болельщики «Югры» признали Варфоломеева лучшим игроком в сентябре
Опубликовано: 16 октября 2017, 14:17 | Служба новостей "ЮграPRO"
По итогам голосования болельщики «Югры» признали нападающего Павла Варфоломеева лучшим игроком команды в сентябре.
В прошлом месяце форвард сыграл во всех 11-ти матчах, набрав в этих играх 6 (5+1) очков. Павел забросил пять шайб, в числе которых победный буллит в матче с ХК «Сочи» и дубль в матче против «Витязя».
Болельщики вручили нашему игроку памятный приз и сертификат от партнера клуба, ресторана «Миснэ», сообщает пресс-служба ХК «Югра».
Рубрики: Общество, Спорт. Метки: Павел Варфоломеев, ХМАО, Хоккейный клуб «Югра», Югра.
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