Болельщики «Югры» признали Варфоломеева лучшим игроком в сентябре

Похожие:

Ленин сгниет на складе? Чиновники не хотят вернуть столице Югры памятник Ильичу Масштабы личностей Владимира Ленина и мэра Ханты-Мансийска Ряшина в историческом плане просто несравнимы, и борьба с его даже скульптурным изображением рано или поздно обречена на провал... Читать полностью >>

28-летний шпион задержан в Югре, материалы дела переданы в следственный комитет Житель Кондинского района ХМАО привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Стоит сказать, оперативники задержали 28-летнего мужчину, у которого были обнаружены и изъяты два GPS-трекера. Согласно действующему законодательству ... Читать полностью >>