Биатлонисты сборной Беларуси испытали новую трассу в Ханты-Мансийске

Новая трасса в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко уже готова. Российские и зарубежные спортсмены провели первые тренировки на снегу в этом сезоне.

В Ханты-Мансийск приехали биатлонисты сборной Беларуси. По словам главного тренера команды в окружной столице самые благоприятные условия для спортсменов.

«Мы впервые приехали в Ханты-Мансийск в октябре. Например, в прошлом году, в это время, мы тренировались в Тюмени, в этот раз нам посоветовали приехать к вам, поскольку снежная трасса уже готова. Вчера вечером мы провели первую тренировку и остались всем довольны. Надеемся, что в течение нескольких дней трассу сделают достаточно продолжительной, на 2-3 километра, а так нас все устраивает» — отмечает Юрий Альбертс.

Олимпийский сезон биатлонистов требует начинать напряженную подготовку. Для этого пришлось поработать и персоналу Центра зимних видов спорта. Они уже выложили трассу длиной в один километр, а уже к следующим выходным ее удлинят еще на 4 километра.

Белорусский спортсмен Антон Смольский со словами главного тренера полностью согласен. «Очень радует, что в первый же день появилась возможность встать на лыжи. Условия отличные, трассу укладывают быстро и качественно, при такой погоде она совершенно идеальная, кататься приятно».

Кроме белорусской команды в Ханты-Мансийске тренируется югорский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, а также готовящиеся к олимпийскому сезону по индивидуальной программе олимпийские чемпионы — Алексей Волков и Антон Шипулин. Два года подряд российские биатлонисты выбирают Югру для подготовки к стартам. Также ожидается приезд команды Казахстана и региональных сборных, сообщает пресс-служба АУ «Юграмегаспорт».

















