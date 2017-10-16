Понедельник, 16 октября 2017 18+

Комментарии:

Биатлонисты сборной Беларуси испытали новую трассу в Ханты-Мансийске

Опубликовано: 16 октября 2017, 11:17 | Служба новостей "ЮграPRO"

Новая трасса в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко уже готова. Российские и зарубежные спортсмены провели первые тренировки на снегу в этом сезоне.

В Ханты-Мансийск приехали биатлонисты сборной Беларуси. По словам главного тренера команды в окружной столице самые благоприятные условия для спортсменов.

«Мы впервые приехали в Ханты-Мансийск в октябре. Например, в прошлом году, в это время, мы тренировались в Тюмени, в этот раз нам посоветовали приехать к вам, поскольку снежная трасса уже готова. Вчера вечером мы провели первую тренировку и остались всем довольны. Надеемся, что в течение нескольких дней трассу сделают достаточно продолжительной, на 2-3 километра, а так нас все устраивает» — отмечает Юрий Альбертс.

Олимпийский сезон биатлонистов требует начинать напряженную подготовку. Для этого пришлось поработать и персоналу Центра зимних видов спорта. Они уже выложили трассу длиной в один километр, а уже к следующим выходным ее удлинят еще на 4 километра.

Белорусский спортсмен Антон Смольский со словами главного тренера полностью согласен. «Очень радует, что в первый же день появилась возможность встать на лыжи. Условия отличные, трассу укладывают быстро и качественно, при такой погоде она совершенно идеальная, кататься приятно».

Кроме белорусской команды в Ханты-Мансийске тренируется югорский лыжник, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, а также готовящиеся к олимпийскому сезону по индивидуальной программе олимпийские чемпионы — Алексей Волков и Антон Шипулин. Два года подряд российские биатлонисты выбирают Югру для подготовки к стартам. Также ожидается приезд команды Казахстана и региональных сборных, сообщает пресс-служба АУ «Юграмегаспорт».

Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

260
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Ленин сгниет на складе? Чиновники не хотят вернуть столице Югры памятник Ильичу

Опубликовано 16 октября 2017, 17:10

Масштабы личностей Владимира Ленина и мэра Ханты-Мансийска Ряшина в историческом плане просто несравнимы, и борьба с его даже скульптурным изображением рано или поздно обречена на провал... Читать полностью >>

28-летний шпион задержан в Югре, материалы дела переданы в следственный комитет

Опубликовано 16 октября 2017, 16:34

Житель Кондинского района ХМАО привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Стоит сказать, оперативники задержали 28-летнего мужчину, у которого были обнаружены и изъяты два GPS-трекера. Согласно действующему законодательству ... Читать полностью >>

Делегация из самопровозглашённой Донецкой республики посетила «Кванториум» Нефтеюганска ХМАО

Опубликовано 16 октября 2017, 16:21

14 октября шесть гостей из Донбасса посетили детский технопарк «Кванториум», где для них была проведена экскурсия. Делегация прибыла в Югру для обмена опытом. Несмотря на все происходящее на Донбассе, образовательный процесс в республике не остановился. Педагоги, ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO