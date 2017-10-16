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28-летний шпион задержан в Югре, материалы дела переданы в следственный комитет

Опубликовано: 16 октября 2017, 16:34 | Служба новостей "ЮграPRO"

Житель Кондинского района ХМАО привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Стоит сказать, оперативники задержали 28-летнего мужчину, у которого были обнаружены и изъяты два GPS-трекера. Согласно действующему законодательству Российской Федерации подобные технические устройства запрещены к обороту.

Для справки. GPS трекер – это небольшое устройство для спутникового слежения за автомобилями, людьми, грузами, животными и другими объектами. С помощью GPS трекера можно точно отслеживать местонахождение онлайн, а также историю передвижений на электронной карте.

Как рассказал сам подозреваемый, данные устройства он приобрел в Интернет-магазине для личных нужд и о том, что данное оборудование подпадает под запрет, он не знал.

По итогу, материалы проверки были переданы в следственный комитет, где возбуждено уголовное дело по статье 138.1 «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Кондинскому району.

Рубрики: Кондинский район, Общество. Метки: , , .


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