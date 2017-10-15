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«Югра» потерпела поражение в игре с «Адмиралом»

Опубликовано: 15 октября 2017, 13:58 | Служба новостей "ЮграPRO"

«Югра» — «Адмирал» 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

14 октября «Югра» на домашнем льду встретилась с «Адмиралом». Стартовый отрезок матча у нашей команды не задался. Гости вели себя жестче, активней и основательно «перебросали» наших хоккеистов — 9:25. Дисциплина вновь подвела нашу команду: ханты-мансийцы дважды получили удаления. И если в первый раз численное меньшинство удалось выстоять, то во второй раз «моряки» не упустили своего шанса. За 13 секунд до конца первого периода Максим Казаков открыл счет. Во второй двадцатиминутке наших игроков вновь подвела дисциплина. На 39 секунд северяне остались в меньшинстве «3 на 5» и пропустили вторую шайбу. Но в третьем периоде подопечные Анатолия Емелина немного исправили ситуацию. С передачи выпускника «Мамонтов Югры» Александра Акмальдинова, забросил самый молодой игрок команды, а также действующий хоккеист нашей «молодежки», Павел Шэн. Но через 6 минут Дамир Жафяров утроил счет – 1:3. На что наши игроки так и не нашли ответа.

Со счетом 1:3 «Югра» уступила «Адмиралу». Теперь на одну игру югорчане уедут в Екатеринбург, чтобы сразиться с местным «Автомобилистом», 16 октября, сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , .


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