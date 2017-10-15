Дачного воришку поймали в Нижневартовске

Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска установили причастность жителя Свердловской области к серии краж. В ходе следственных действий подозреваемый дал признательные показания.

Как стало известно, 41-летний ранее судимый мужчина приехал в Нижневартовск в гости к своему другу. Проникая в жилые дачные домики через оконные проемы, он похищал электроинструменты и иные материальные ценности. Краденное мужчина продавал незнакомым людям, а деньги тратил на собственные нужды.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску.