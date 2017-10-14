Житель Нижневартовска прописал в своей 2-комнатной квартире 14 мигрантов
Опубликовано: 14 октября 2017, 9:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
В Нижневартовске направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.
Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении.
Обвиняемый в июле 2017 года направил в миграционную службу уведомления о прибытии 14 граждан из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, указав в качестве места их пребывания свою двухкомнатную квартиру. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: ХМАО, Югра.
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