Житель Нижневартовска прописал в своей 2-комнатной квартире 14 мигрантов

В Нижневартовске направлено в суд уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя города. Он обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении.

Обвиняемый в июле 2017 года направил в миграционную службу уведомления о прибытии 14 граждан из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, указав в качестве места их пребывания свою двухкомнатную квартиру. При этом он не намеревался предоставлять гостям жилье для проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.