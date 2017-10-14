Югорчанин угнал автомобиль коллеги по работе, возбуждено уголовное дело

В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от 49-летнего местного жителя о том, что неизвестный совершил угон, принадлежащего ему автомобиля марки «Лада», припаркованного на одной из производственных баз.

В ходе комплекса розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки был обнаружен угнанный автомобиль, а его угонщик задержан, им оказался 21-летний коллега потерпевшего.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение транспортным средством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Нефтеюганску.