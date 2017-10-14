34% родителей согласны доплачивать за питание своих детей в школах Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел рабочее совещание, оно было посвящено организации питания в образовательных учреждениях города. Профильным ведомствам поручено в недельный срок разработать предложения по совершенствованию системы обеспечения питанием школьников города.

Отметим, что в 2012 году было принято решение о создании комбината школьного питания, главной задачей которого стало обеспечение детей города сбалансированной, качественной пищей в соответствие с требованиями и нормами. Глава окружной столицы напомнил, что такой подход позволил выстроить эффективную систему питания в образовательных учреждениях города, поскольку КШП несёт полную ответственность за качествоиспользуемых продуктов, рацион и соблюдение санитарных норм в школьных столовых.

По словам директора Департамента образования Юрия Личкуна, сегодня в Ханты-Мансийске за счет средств окружного бюджета организованно питается 11 723 школьника. Выделенные средства предполагают стоимость завтрака 44 рубля в день — для всех детей, для ребят льготных категорий двухразовое питание (завтрак и обед)- 201 рубль в день.

Как отметила директор муниципального автономного учреждения «Комбинат школьного питания» Татьяна Солодилова, в городе проведён ряд мероприятий, которые позволяют оценить готовность родителей частично оплачивать питание в школе. На сегодняшний день 34 процента семей готовы вносить доплату за такую услугу. Два года назад таких семей было лишь 10 процентов.

Это связано с тем, что многие дети не кушают в столовых образовательных учреждений или рацион, составленный из продуктов на сумму, которая выделяется из бюджета, их вполне устраивает. При этом многие предпочитают выбирать блюда из меню, приобретая их самостоятельно, сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.

Максим Ряшин поручил участникам совещания разработать иные механизмы организации школьного питания, учитывающие, в первую очередь, потребности детей. «Прошу вас очень тщательно изучить все аспекты решения этой задачи с тем, чтобы мы совместно в кротчайшие сроки смогли выработать единый эффективный механизм, который позволит обеспечить всех школьников города полноценным, вкусным и здоровым питанием», — резюмировал Глава города.