«Югра» проиграла «Барысу» со счетом 2:5
Опубликовано: 13 октября 2017, 11:02 | Служба новостей "ЮграPRO"
12 октября в очередном домашнем матче «Югра» сыграла с астанинским «Барысом».
С первых секунд матча гости рванули в атаку. Их натиск был настолько мощным, что шайбы в ворота югорчан посыпались одна за другой. К окончанию периода счёт на табло был 0:4.
На третьей минуте второго периода Никита Михайлис увеличил счет 0:5. Но тут серьёзно нарушил правила Мэттью Фреттин и был наказан большим пятиминутным и дисциплинарным до конца игры штрафом. Пока соперник отбывал пятиминутку, нашим игрокам удалось дважды огорчить голкипера «Барыса». Первый гол забил Илья Шипов, ассистировали ему Вели-Матти Савинайнен и Мартин Штайнох. А через минуту отличился Максим Пестушко с передачи Виталия Шулакова. Вторая двадцатиминутка закончилась со счётом 2:5.
В третьем периоде «Югра» почти не выходила из зоны «Барыса», но изменить ситуацию так и не смогла.
Следующим соперником «Югры» станет «Адмирал», 14 октября в субботу.
Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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