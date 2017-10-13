«Югра» проиграла «Барысу» со счетом 2:5

12 октября в очередном домашнем матче «Югра» сыграла с астанинским «Барысом».

С первых секунд матча гости рванули в атаку. Их натиск был настолько мощным, что шайбы в ворота югорчан посыпались одна за другой. К окончанию периода счёт на табло был 0:4.

На третьей минуте второго периода Никита Михайлис увеличил счет 0:5. Но тут серьёзно нарушил правила Мэттью Фреттин и был наказан большим пятиминутным и дисциплинарным до конца игры штрафом. Пока соперник отбывал пятиминутку, нашим игрокам удалось дважды огорчить голкипера «Барыса». Первый гол забил Илья Шипов, ассистировали ему Вели-Матти Савинайнен и Мартин Штайнох. А через минуту отличился Максим Пестушко с передачи Виталия Шулакова. Вторая двадцатиминутка закончилась со счётом 2:5.

В третьем периоде «Югра» почти не выходила из зоны «Барыса», но изменить ситуацию так и не смогла.

Следующим соперником «Югры» станет «Адмирал», 14 октября в субботу.