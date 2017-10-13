В Югре водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
Опубликовано: 13 октября 2017, 9:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили ранения.
Накануне днем на улице Заречная города Мегион водитель автомобиля «ВАЗ 21104», двигаясь со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Строителей, сбил людей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 13 октября 2017, 11:02
12 октября в очередном домашнем матче «Югра» сыграла с астанинским «Барысом». С первых секунд матча гости рванули в атаку. Их натиск был настолько мощным, что шайбы в ворота югорчан посыпались одна за другой. К окончанию периода ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 октября 2017, 10:30
Полиция Лангепаса возбудила уголовное дело за организацию занятия проституцией. Накануне правоохранители выявили 55-летнюю гражданку, которая для оказания услуг сексуального характера за деньги привлекала девушек. Оказалось, что подозреваемая, работая администратором в одной из саун города, с января ... Читать полностью >>
Опубликовано 13 октября 2017, 9:49
Подготовка трасс Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко к новому сезону началась в Ханты-Мансийске. В 2017 году работа закипела раньше обычного, ведь этот сезон олимпийский, и многим спортсменам уже нужно начинать тренировки. В первую очередь ... Читать полностью >>
Когда законодатели примут решение о пожизненном лишении прав таких нерадивых водителей?