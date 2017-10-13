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В Югре водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

Опубликовано: 13 октября 2017, 9:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили ранения.

Накануне днем на улице Заречная города Мегион водитель автомобиля «ВАЗ 21104», двигаясь со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Строителей, сбил людей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 17-летняя девушка и 18-летний юноша получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Рубрики: Мегион, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Оксана:
    13 октября 2017 в 09:33

    Когда законодатели примут решение о пожизненном лишении прав таких нерадивых водителей?

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