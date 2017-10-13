В Югре проверяют факт насилия над ребенком
Опубликовано: 13 октября 2017, 17:40 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственное управление следственного комитета РФ по ХМАО-Югре сообщает о том, что его сотрудники проверяют размещенную в СМИ информацию о том, что в одном из дворов 13-го микрорайона города Нефтеюганск мужчина избивал и пытался задушить ребенка.
Провести доследственную проверку поручено Нефтеюганскому межрайонному следственному отделу СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
Параллельно ведется проверка информации о халатном отношении к исполнению своих служебных обязанностей сотрудниками полиции, которым мать ребенка не смогла дозвониться и сообщить о произошедшем.
Как информирует пресс-служба ведомства, по результатам доследственных проверок будут приняты процессуальные решения. Будут ли опубликованы результаты, особенно касающиеся «халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей сотрудниками полиции», не сообщается.
Рубрики: Нефтеюганск, Общество, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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