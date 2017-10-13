В Сургуте рубят дубы. Долетят ли щепки до правительства ХМАО?

Сегодня в Сургуте на заседание комитета по городскому благоустройству собираются депутаты Думы, которые будут обсуждать, наряду с прочими, вопросы, связанные с Ботаническим садом, неким виртуальным образованием в городе: сад вроде как есть, а вроде как нет. Этому заседанию предшествовала буря в социальных сетях, вызванная в общем-то вопиющим случаем вырубки нескольких деревьев, которые были завезены в Сургут из южных краев, и на них проводился некий эксперимент по возможности произрастания в северных условиях.

Двумя днями ранее в зале Сургутского госуниверситета по инициативе регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось заседание «круглого стола», в котором приняли участие представители администрации Сургута и ректората Сургутского госуниверситета, депутаты думы города, общественники. Вопрос стоял триединый: есть ли в городе Ботанический сад, нужен ли городу Ботанический сад, будет ли в городе Ботанический сад? Мнения разделились: городские менеджеры склонялись к тому, чтобы муниципальная земля, как говаривал Кот Матроскин, «пусть пользу приносит». То есть, на площади парка должны быть зона развлечений и отдыха, возможно, питомник для выращивания саженцев, участок для чисто научных целей, хозяйственный сектор. Оппоненты менеджеров склонялись к тому, что проект Ботанического сада, задуманный энтузиастами в начале 2000-х годов, должен быть реализован в рамках изначального замысла, ссылаясь, при этом, на примеры Томска и Санкт-Петербурга, где Ботанические сады являются жемчужинами и гордостью городов. Прозвучала также очень разумная мысль, что биологам и экологам университета нужна собственная научно-экспериментальная база, без обучения на которой будущие специалисты – ноль без палочки.

Ботанический сад Томска

Ботанический сад Новосибирска

К концу дискуссии стало понятно, что возиться с созданием Ботанического сада в классическом его понимании в Сургуте никто не хочет. Не то чтобы денег нет – в благоустройство парка все равно придется вбухивать миллионы, но результат хочется иметь «здесь и сейчас», чтобы избиратель и руководство оценили фанерные горки и карусели, самосеяную травку на газонах, ровность пешеходных дорожек, смелый дизайн освещения… А Ботанический сад явит свою мощь и красоту лет эдак через 100-150, и кто тогда воздаст ныне живущим за прошлые труды по заслугам? – не стоит овчинка выделки.

Кроме того, у сторонников научности и академичности нет денег на проект, нет полномочий на его осуществление. Приглашенные со стороны менеджеры, позанявшие кабинеты в городской администрации, наверняка далеки от мыслей по закладыванию вековых традиций в Югре, но в их руках и деньги, и полномочия. Университет всячески уворачивается от причастности к Ботаническому саду, давая понять, что готов осуществлять исключительно научное руководство. Руководство чем, детскими площадками?, гражданами, прогуливающими собачек? Нетрудно уже сейчас догадаться, к каким практическим результатам приведет дискуссия вокруг сада: у кого деньги и власть, тот и принимает решения.

Есть во всей этой истории, начавшейся вроде бы с малозначительной вырубки деревьев, некоторые аспекты, которые выходят за рамки дискуссии. На заседании «круглого стола» глава города Вадим Шувалов заявил: «По состоянию на текущую дату в отношении земельного участка отсутствует решение соответствующего органа власти о создании ботанического сада, отсутствует положение о ботаническом саде, территория земельного участка не включена в государственный кадастр ООПТ». Как тут не вспомнить о гоголевской унтер-офицерской вдове, которая «сама себя высекла»! Дело в том, что Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры принято постановление от 12 июля 2013 года N 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до 2020 года», где сургутский Ботанический сад есть в перечне «особо охраняемых объектов». К 1 января 2018 года этот объект должен быть соответственным образом оформлен и начать функционировать в новом статусе. В числе ответственных за исполнение – администрация Сургута и СурГУ. Никто палец о палец не ударил. Ректорат университета вполне устраивает сложившееся положение дел, — лишние хлопоты ни к чему. Администрация города пережила ряд непростых кадровых изменений, так что знать о постановлении окружного правительства, вроде как, и не обязательно. Это к проблеме исполнительности и ответственности, которую в Сургуте решить так и не удается.

Теперь о некоторых, казалось бы, мелких технических подробностях. Дискуссия вокруг вандалов, вырубивших деревья в парке, поставила перед объективами телекамер мелких чиновников, которых в обыденности не видно и не слышно. К примеру, начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко, отвечая на вопросы одной из местных телекомпаний, говорила о том, что забор парка будет перенесен на 25-30 метров, и там будет размещена детская площадка, показывая при этом рукой куда-то в необозримую даль. Не вдаваясь в иные подробности, что, к примеру, начальник отдела не знает о ведущихся в парке экспериментах и не смогла отличить привозной дуб от местной осины, обратим внимание на то, с какой легкой небрежностью принимается ею решение об отнесении забора на 25-30 метров, установке различных конструкций, будто речь идет о выкупленном в частную собственность участке, хотя порядок использования муниципальных земель должен быть строго регламентирован и никакой чиновник не вправе распоряжаться землей по собственному усмотрению.

Общеизвестная истина, что земля – основной капитал любого поселения. Надо полагать, в Сургуте большие проблемы даже с учетом земель, хотя именно земельные участки становятся предметом аренды, купли-продажи, особенно при строительстве, и непорядок в этом деле приводит, выражаясь языком чиновников, «к коррупционным проявлениям».

Сейчас ни к чему делать какие-то выводы: к каким решениям придут депутаты при обсуждении проблемы за закрытыми дверями, что надумают менеджеры городской администрации, увернется ли СурГУ от проблемы в очередной раз, как расценят в правительстве Югры откровенно наплевательское отношение к исполнению их постановлений? Вопросов много, ответов на них пока нет. Подождем.