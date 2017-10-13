Пятница, 13 октября 2017 18+

Комментарии:

В окружном центре ХМАО началась подготовка снежных трасс к олимпийскому сезону

Опубликовано: 13 октября 2017, 9:49 | Служба новостей "ЮграPRO"

Подготовка трасс Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко к новому сезону началась в Ханты-Мансийске. В 2017 году работа закипела раньше обычного, ведь этот сезон олимпийский, и многим спортсменам уже нужно начинать тренировки. В первую очередь необходимо выложить снегом и сформировать трассу длиной в километр, чтобы начать тренировки незамедлительно. Впоследствии снежную трассу удлинят, и ее протяженность составит 4 километра. В текущем году она больше обычного – было принято решение добавить небольшую петлю для расширения возможностей спортсменов. На все эти работы потребуется примерно неделя. К выходным планируется закончить первый километр трассы, а затем подготовить остальную дистанцию.

Тренироваться на трассах окружного центра Югры в этом году будут многие региональные сборные, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана. Уже совсем скоро на крутых виражах трасс Центра зимних видов спорта им А.В. Филипенко можно будет увидеть всех любителей лыжного спорта и биатлона: от воспитанников спортивных школ города до лидеров сборной России по биатлону. Алексей Волков и Антон Шипулин, тренируясь отдельно от основной группы, уже второй год подряд проводят вкатку в столице ХМАО, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

«В настоящее время погода для формирования трассы стоит удачная. Искусственный снег неприхотлив, однако, для техники лучше избежать гололеда: скользкое покрытие трассы может значительно замедлить работу снегоукладывающих машин, особенно это касается подъемов. Технология выкладки сложна и без дополнительных проблем в виде льда. Искусственный снег хорош тем, что его хватит надолго. Он более устойчивый к погодным условиям. Естественный снег быстро тает, а искусственный остается в хорошем состоянии до конца сезона. По своей структуре искусственный снег, отлежавшийся и напитанный влагой, и нынешняя сухая погода способствует тому, чтобы он между собой весь связался и превратился в хорошее ледяное плато», — рассказал начальник управления АУ «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин.

Рубрики: Общество, Спорт. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

83
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

«Югра» проиграла «Барысу» со счетом 2:5

Опубликовано 13 октября 2017, 11:02

12 октября в очередном домашнем матче «Югра» сыграла с астанинским «Барысом». С первых секунд матча гости рванули в атаку. Их натиск был настолько мощным, что шайбы в ворота югорчан посыпались одна за другой. К окончанию периода ... Читать полностью >>

Пенсионерка-сутенерша из Югры организовала бордель в городской сауне

Опубликовано 13 октября 2017, 10:30

Полиция Лангепаса возбудила уголовное дело за организацию занятия проституцией. Накануне правоохранители выявили 55-летнюю гражданку, которая для оказания услуг сексуального характера за деньги привлекала девушек. Оказалось, что подозреваемая, работая администратором в одной из саун города, с января ... Читать полностью >>

В Югре водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

Опубликовано 13 октября 2017, 9:20

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили ранения. Накануне днем на улице Заречная города Мегион водитель автомобиля «ВАЗ 21104», двигаясь со стороны улицы Нефтяников в сторону улицы Строителей, сбил ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO