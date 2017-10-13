В окружном центре ХМАО началась подготовка снежных трасс к олимпийскому сезону

Подготовка трасс Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко к новому сезону началась в Ханты-Мансийске. В 2017 году работа закипела раньше обычного, ведь этот сезон олимпийский, и многим спортсменам уже нужно начинать тренировки. В первую очередь необходимо выложить снегом и сформировать трассу длиной в километр, чтобы начать тренировки незамедлительно. Впоследствии снежную трассу удлинят, и ее протяженность составит 4 километра. В текущем году она больше обычного – было принято решение добавить небольшую петлю для расширения возможностей спортсменов. На все эти работы потребуется примерно неделя. К выходным планируется закончить первый километр трассы, а затем подготовить остальную дистанцию.

Тренироваться на трассах окружного центра Югры в этом году будут многие региональные сборные, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана. Уже совсем скоро на крутых виражах трасс Центра зимних видов спорта им А.В. Филипенко можно будет увидеть всех любителей лыжного спорта и биатлона: от воспитанников спортивных школ города до лидеров сборной России по биатлону. Алексей Волков и Антон Шипулин, тренируясь отдельно от основной группы, уже второй год подряд проводят вкатку в столице ХМАО, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

«В настоящее время погода для формирования трассы стоит удачная. Искусственный снег неприхотлив, однако, для техники лучше избежать гололеда: скользкое покрытие трассы может значительно замедлить работу снегоукладывающих машин, особенно это касается подъемов. Технология выкладки сложна и без дополнительных проблем в виде льда. Искусственный снег хорош тем, что его хватит надолго. Он более устойчивый к погодным условиям. Естественный снег быстро тает, а искусственный остается в хорошем состоянии до конца сезона. По своей структуре искусственный снег, отлежавшийся и напитанный влагой, и нынешняя сухая погода способствует тому, чтобы он между собой весь связался и превратился в хорошее ледяное плато», — рассказал начальник управления АУ «ЮграМегаСпорт» Николай Вторушин.