Следственный комитет ХМАО начал проверку по факту гибели людей при пожаре в Сургуте
Опубликовано: 13 октября 2017, 14:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
13 октября около 2 часов в одном из жилых домов по проспекту Мира в городе Сургуте произошел пожар. После того как он был потушен в помещении одной из квартир были обнаружены труп женщины, 1942 года рождения, и ее дочери 1973 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти.
Кроме того, в ходе тушения указанного пожара из горящей квартиры удалось спасти мужчину, 1938 года рождения, который, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в одной из больниц города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.
Рубрики: Происшествия, Сургут. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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