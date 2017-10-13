Следственный комитет ХМАО начал проверку по факту гибели людей при пожаре в Сургуте

13 октября около 2 часов в одном из жилых домов по проспекту Мира в городе Сургуте произошел пожар. После того как он был потушен в помещении одной из квартир были обнаружены труп женщины, 1942 года рождения, и ее дочери 1973 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти.

Кроме того, в ходе тушения указанного пожара из горящей квартиры удалось спасти мужчину, 1938 года рождения, который, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался в одной из больниц города, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.