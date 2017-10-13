С божьей помощью. В окружной столице Югры митрополит Ханты-Мансийский освятил филиал ОКБ
Опубликовано: 13 октября 2017, 17:21 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в новом филиале консультативно-диагностической поликлиники Окружной клинической больницы по ул. Объездная 69 провел христианский обряд, призывающий на жизнь Божье благословение, освящение.
На чине освящения присутствовали: главврач ОКБ Елена Кутефа и сотрудники поликлиники.
Напомним, торжественное открытие филиала состоялось 2 октября. Новый филиала стал девятым по счету структурным подразделением консультативно-диагностической поликлиники ОКБ. Здесь уже ведут прием врачи общей практики, терапевты, педиатры и узкие специалисты.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Елена Кутефа, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, ОКБ Ханты-Мансийска, ХМАО, Югра.
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