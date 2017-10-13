Пятница, 13 октября 2017 18+

Комментарии:

С божьей помощью. В окружной столице Югры митрополит Ханты-Мансийский освятил филиал ОКБ

Опубликовано: 13 октября 2017, 17:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в новом филиале консультативно-диагностической поликлиники Окружной клинической больницы по ул. Объездная 69 провел христианский обряд, призывающий на жизнь Божье благословение, освящение.

На чине освящения присутствовали: главврач ОКБ Елена Кутефа и сотрудники поликлиники.

Напомним, торжественное открытие филиала состоялось 2 октября. Новый филиала стал девятым по счету структурным подразделением консультативно-диагностической поликлиники ОКБ. Здесь уже ведут прием врачи общей практики, терапевты, педиатры и узкие специалисты.

  • Главный врач ОКБ Елена Кутефа

  • Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


Рейтинг новости:

74
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре проверяют факт насилия над ребенком

Опубликовано 13 октября 2017, 17:40

Следственное управление следственного комитета РФ по ХМАО-Югре сообщает о том, что его сотрудники проверяют размещенную в СМИ информацию о том, что в одном из дворов 13-го микрорайона города Нефтеюганск мужчина избивал и пытался задушить ребенка. Провести ... Читать полностью >>

«ПрезиДент» без медосмотра. В Югре отстранены от работы два сотрудника стоматологического кабинета

Опубликовано 13 октября 2017, 17:04

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проверили работу проверка стоматологического кабинета «ПрезиДент» ООО «Универсал-Сервис» в Лангепасе. По её результатам составлены протоколы о правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ, временно, до прохождения медицинского осмотра, отстранены от работы 2 сотрудника ... Читать полностью >>

Алексей Андреев один из претендентов на государственную премию по благотворительности

Опубликовано 13 октября 2017, 16:56

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» выдвинул своего учредителя, депутата думы ХМАО-Югры Алексея Андреева на государственную премию по благотворительности. Государственная премия присуждается за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Как отмечает президент РФ Владимир Владимирович Путин: «Особая примета нашего ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO