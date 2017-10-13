«ПрезиДент» без медосмотра. В Югре отстранены от работы два сотрудника стоматологического кабинета

Специалисты территориального отдела Роспотребнадзора проверили работу проверка стоматологического кабинета «ПрезиДент» ООО «Универсал-Сервис» в Лангепасе. По её результатам составлены протоколы о правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ, временно, до прохождения медицинского осмотра, отстранены от работы 2 сотрудника стоматологического кабинета, руководителю организации выдано предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических норм и требований по защите прав потребителей.

В частности, стоматологический кабинет не оборудован раздельными или двухсекционными раковинами для раздельного мытья рук и обработки инструментов, не проводится обязательный инструктаж по обращению с медицинскими отходами, в этом направлении деятельности имеются также другие нарушения. Двум сотрудникам необходимо пройти медицинский осмотр.

Осуществляемый производственный контроль не исключает возможность заражения персонала и пациентов вирусами гепатитов В и С, ВИЧ — инфекции, другими инфекционными болезнями.

Кроме того, в заключенных договорах с потребителями не проставлены номера и даты, также выявлены другие нарушения обязательных требований, предъявляемых к медицинским учреждениям подобного типа.