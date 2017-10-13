Пенсионерка-сутенерша из Югры организовала бордель в городской сауне
Опубликовано: 13 октября 2017, 10:30 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полиция Лангепаса возбудила уголовное дело за организацию занятия проституцией.
Накануне правоохранители выявили 55-летнюю гражданку, которая для оказания услуг сексуального характера за деньги привлекала девушек. Оказалось, что подозреваемая, работая администратором в одной из саун города, с января 2017 года предоставляла помещения для занятия проституцией. Женщина приглашала девушек по просьбе клиентов. Таким образом, гражданка получала деньги, не менее 500 рублей за каждую услугу.
Теперь против сутенерши возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Пенсионерке грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Лангепасу.
Рубрики: Лангепас, Общество. Метки: Полиция ХМАО, Проститутки, ХМАО, Югра.
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