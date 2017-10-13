Алексей Андреев один из претендентов на государственную премию по благотворительности

Фонд «МЫ ВМЕСТЕ» выдвинул своего учредителя, депутата думы ХМАО-Югры Алексея Андреева на государственную премию по благотворительности. Государственная премия присуждается за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. Как отмечает президент РФ Владимир Владимирович Путин: «Особая примета нашего времени – широкое вовлечение граждан в самые разные благотворительные акции. Призывы в социальных сетях, средствах массовой информации собрать средства на лечение больных, на помощь детям быстро находят отклик, и люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ на веление своего сердца. Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть обязательно востребован».

Алексей Андреев на протяжении всей своей общественной деятельности в качестве депутата, общественного лидера и руководителя крупнейшей строительной компании оказывает помощь общественным и бюджетным организациям, спортсменам, детям-инвалидам, ветеранам локальных войн, ветеранам Великой Отечественной войны и многим другим, обратившимся к нему. Так, в 2008 году при поддержке депутата был создан региональный благотворительный фонд помощи детям с заболеванием центральной нервной системы «Благо Дарю». С 2008 года Фонд помог более 247 детям на общую сумму более 30 млн рублей.

Также благотворительная поддержка оказывается через региональный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», который был создан Алексеем Андреевым в декабре 2011 года. Для деятельности Фонда определен особый формат – фонд местных сообществ или фонд развития города, задача которого – объединить ресурсы, людей, предприятия и власть во благо городов и поселков Югры, привлекая граждан к активным действиям по решению их собственных проблем. За пять лет фонд «МЫ ВМЕСТЕ» направил 97 277 962 рублей на развитие городов и поселков, оборудовал 25 игровых площадок и 14 турниковых комплексов, помог 682 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках программы «Благополучие» на сумму 10 880 105 рублей. Провел 960 мероприятий участие в которых приняло 239 442 югорчан. Главный результат Алексея Андреева заключается в том, что им создана мощная, социально-ответственная некоммерческая организация — фонд, который вносит существенный вклад в развитие городов Югры. По итогам 2014 года фонд «МЫ ВМЕСТЕ» вошел в рейтинг лучших социальных проектов России одноименной национальной программы. Программа фонда «МЫ ВМЕСТЕ» «Благополучие» была включена в число проектов, которые представляли Югру как лучшие социальные практики на ежегодном Социальном форуме России, который прошел в конце 2014 года в Москве.

Вклад Алексея Андреева в повышение качества жизни граждан и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на протяжении многих лет получает общественное признание. За пять лет более 500 благодарностей получены от жителей и организаций ХМАО – Югры. Алексей Андреев отмечен премией «Признание» в номинации «Человек – золотое сердце», учрежденной губернатором Югры. Проект фонда «МЫ ВМЕСТЕ» по установке и обустройству детских спортивно-игровых площадок «Маленькая радость – в каждый двор» вошел в число 12 лучших гражданских инициатив Уральского федерального округа, а сама некоммерческая организация в рамках конкурса «Итоги года Урала и Сибири» была названа «Социальным проектом года».

Общественная палата РФ запустила портал народного голосования, где каждый гражданин имеет возможность поддержать кандидата, выдвинутого на Государственную премию от его региона. Каждый голос в народном голосовании – это “Спасибо!” в адрес Алексея Владимировича от тех, кто действительно видит его добрые дела. Поддержите нас! Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо пройти по ссылке http://xn--n1ajd.xn--90afbdqaauyfreoa6l1b.xn--p1ai/ и выбрать список номинантов “По алфавиту”. В самом начале списка вы найдете Алексея Андреева.