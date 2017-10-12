Четверг, 12 октября 2017 18+

Комментарии:

В ХМАО был «урожайный день» на кражи в магазинах

Опубликовано: 12 октября 2017, 15:36 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступили четыре сообщения от сотрудников продуктовых магазинов о кражах.

На места происшествий были направлены следственно-оперативные группы. Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали всех подозреваемых.

Неизвестный проник в подсобное помещение торгового зала автозаправочной станции на улице Грибоедова, похитил сигареты более чем на 7 тысяч рублей. Установлен и задержан по подозрению мужчина 1999 года рождения, который ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Еще двое любителей табачных изделий были задержаны полицейскими за совершение кражи более 60 пачек сигарет из магазина по улице Лермонтова. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в вид лишения свободы сроком до 5 лет.

В этот же сутки были раскрыты еще 2 кражи из магазинов по улице Кукуевицкого и улице Маяковского, откуда были похищены продукты питания и спиртные напитки. Подозреваемые установлены, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит наказание в вид лишения свободы сроком до 2 лет.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

292
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

«Газпромнефть-Хантос» стал победителем конкурса проектов в области энергосбережения ENES-2017

Опубликовано 12 октября 2017, 16:58

«Газпромнефть-Хантос» стал победителем в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» всероссийского конкурса реализованных проектов ENES-2017. Награждение состоялось в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 3 ... Читать полностью >>

Б/у для ХМАО. «Северречфлот» заказал для югорчан новые суда, но кататься на них будут только после элиты

Опубликовано 12 октября 2017, 16:21

На судоверфи научно-производственного комплекса АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области спустили на воду современное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», построенное по заказу «Северречфлота» из Ханты-Мансийска. Это первое судно из ... Читать полностью >>

Новые деньги придут в Югру. ЦБ провел презентацию банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Опубликовано 12 октября 2017, 14:38

В Москве председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина провела презентацию новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Уже сейчас они поступают оборот, а в массовое обращение новые купюры будут введены в декабре — после ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO