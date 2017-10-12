В ХМАО был «урожайный день» на кражи в магазинах

Вчера в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступили четыре сообщения от сотрудников продуктовых магазинов о кражах.

На места происшествий были направлены следственно-оперативные группы. Сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали всех подозреваемых.

Неизвестный проник в подсобное помещение торгового зала автозаправочной станции на улице Грибоедова, похитил сигареты более чем на 7 тысяч рублей. Установлен и задержан по подозрению мужчина 1999 года рождения, который ранее уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Еще двое любителей табачных изделий были задержаны полицейскими за совершение кражи более 60 пачек сигарет из магазина по улице Лермонтова. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в вид лишения свободы сроком до 5 лет.

В этот же сутки были раскрыты еще 2 кражи из магазинов по улице Кукуевицкого и улице Маяковского, откуда были похищены продукты питания и спиртные напитки. Подозреваемые установлены, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит наказание в вид лишения свободы сроком до 2 лет.