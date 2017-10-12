В окружном центре Югры новое назначение. Руководить ЖКУ будет женщина

Крупнейшая управляющая компания города обрела нового руководителя, об этом сообщает Управление общественных связей Ханты-Мансийска.

Мэр столицы ХМАО Максим Ряшин представил нового руководителя муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное управление». Им стала Софья Трапезникова. По словам Главы окружной столицы, самое большое количество жалоб в сфере жилищно-коммунального комплекса города связано с деятельностью ЖКУ. Поэтому на нового руководителя возлагается серьезная ответственность и перед ним стоят сложные задачи, связанные с повышением эффективности работы предприятия, выстраиванием качественно новых отношений с населением.

Кроме того, Максим Ряшин пояснил, почему принял такое кадровое решение: «Компетентного руководителя любого уровня — мастера участка, главного инженера, директора всегда отличает способность испытывать эмоциональный подъём от своей работы, жить интересами предприятия, отстаивать их в любых, даже критических обстоятельствах. И это обязательное условие эффективного руководителя. Уверен, что Софья Анриевна живет тем делом, которым занимается. Она хорошо знакома с вопросами ЖКХ, прекрасно ориентируется в законодательстве. Более того, она — инициатор и председатель успешного ТСЖ в городе».

Стоит отметить, новый руководитель «ЖКУ» является депутатом Думы города Ханты-Мансийска VI созыва. Как отметил Глава окружного центра, за время работы в представительном органе депутат Трапезникова обращалась в адрес Администрации только с конструктивными инициативами и предложениями, как совместными усилиями решить тот или иной вопрос.

Заметим, Муниципальное предприятие «ЖКУ» — самая крупная организация по обслуживанию жилого фонда в Ханты-Мансийске. На балансе организации – 704 многоквартирных дома, из них около 600 – в деревянном исполнении. Сегодня на предприятии трудятся без малого 300 человек.