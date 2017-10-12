В Нижневартовском районе Югры столкнулись две иномарки, все живы
Опубликовано: 12 октября 2017, 9:24 | Служба новостей "ЮграPRO"
За сутки в Югре зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.
Около 08:00 на 178 км автодороги Сургут-Нижневартовск автоледи «Дэу Нексии», не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Вольво».
В результате аварии водитель автомобиля ДЭУ получила травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Рубрики: Нижневартовский район, Общество, Происшествия. Метки: ХМАО, Югра ДТП.
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