Извините, свежего нет! Главе министерства труда РФ показали спортивные объекты, построенные еще при экс-губернаторе Югры Александре Филипенко

10 октября в Ханты-Мансийск с рабочим визитом приехал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. В повестку рабочего дня высокопоставленного чиновника вошли посещение социальных учреждений округа, встреча с губернатором Натальей Комаровой, совещание с представителями УрФО по созданию системы долговременного ухода за пожилыми, а также посещение спортивных объектов югорской столицы. Об этом сообщает пресс-служба АУ «Юграмегаспорт».

В ходе визита Максим Топилин посетил Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, горнолыжный комплекс «Хвойный урман» и Ледовый дворец спорта. По спортивным объектам гостя окружной столицы сопровождали заместитель нынешнего губернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

Министру рассказали об истории каждого объекта и о соревнованиях, которые проходили на них.







