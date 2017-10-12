Сегодня в Ханты-Мансийске ХК «Югра» сыграет с «Барысом»

«Югра» продолжает домашнюю серию игр матчем против астанинского «Барыса».

Соперники в регулярных чемпионатах КХЛ сыграли 14 матчей. Больше очков набрали астанчане – 27:15. Выигранных матчей также больше у «Барыса» – 9 (7 – в основное время, 1 – в овертайме, 1 – по буллитам). Соответственно «Югра» выигрывала в 5 встречах (3 – в основное время, 1 – в овертайме и 1 – по буллитам). По заброшенным шайбам у нашей команды отставание небольшое – 44:39.