Полицейские Ханты-Мансийска месяц искали 84-летнюю бабушку, страдающую потерей памяти

В окружной столице Югре проходит профилактическое мероприятие «Розыск», в рамках которого правоохранители осуществляют ряд мер по розыску и установлению мест нахождения без вести пропавших граждан, а также лиц, объявленных в розыск за совершение преступления.

Только за минувшие сутки оперативные сотрудники уголовного розыска, совместно с нарядами патрульно-постовой службы задержали мужчину, объявленного судебными органами в федеральный розыск за совершение тяжкого преступления. Сейчас предполагаемый преступник находится под арестом.

Кроме того, полицейские установили место нахождения пропавшей без вести женщины 1933 года рождения. Месяц назад в дежурную часть городского отдела полиции обратились ее родственники с заявлением о том, что женщина, будучи в преклонном возрасте, страдает от потери памяти и расстройства рассудка, вышла из дома в неизвестном направлении, и установить самостоятельно ее место нахождения не представляется возможным.

Сотрудники полиции установили место нахождения бабушки и вернули ее обеспокоенным родственникам. Сообщается, что за время своего путешествия женщина не пострадала, насильственные действия в отношении ее не применялись, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».