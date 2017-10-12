Новые деньги придут в Югру. ЦБ провел презентацию банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

В Москве председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина провела презентацию новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей. Уже сейчас они поступают оборот, а в массовое обращение новые купюры будут введены в декабре — после настройки оборудования. На денежных знаках изображены символы Дальнего Востока (космодром Восточный и мост на остров Русский) и Севастополя (Херсонес Таврический, памятник затопленным кораблям), сообщает RT.

Первыми новые купюры получат регионы, которые на них изображены, — Дальний Восток, Крым, а также Москва.

По словам председателя ЦБ, поступление банкнот в обращение будет проходить поэтапно, поскольку их разрабатывают в строгой секретности.

Глава Гознака рассказал о новой купюре номиналом 200 рублей.

«Это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам», — объяснила председатель Банка России.

Она рассказала, что для новых банкнот использовали самые современные элементы защиты купюр. Также их постарались сделать более удобными для слабовидящих людей.

«Еще одно отличие – на новых банкнотах будет изображен герб России, а не эмблема Банка России. Мы уже некоторое время назад приняли решение при обновлении дизайна банкнот использовать именно государственную символику, разумеется, это распространяется и на новые номиналы», — отметила Набиуллина.

По ее словам, купюру номиналом 200 рублей отпечатают на плотной хлопковой бумаге с полимерной пропиткой, что сделает ее износостойкой. Другим нововведением станет QR-код, который будет содержать ссылку на страницу о художественном оформлении и защитных признаках банкноты.

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока, сообщает РИА Новости.