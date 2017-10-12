Назад в 90-е? В Нижневартовске люди жалуются на стрельбу в жилых районах

Сегодня рано утром в группе «ЧП в Нижневартовске» социальной сети ВК жители Нижневартовска обсуждали беспорядочную стрельбу в городе вечером 10 октября. По сообщению поста, опасные хулигану до сих пор не найдены.

«10.10.17г. около 21:15 в районе дома, расположенного по адресу Спортивная 5 на автомобиле со стороны ул.Чапаева двигалась девушка с ребенком в детском кресле на заднем сиденье. Сбавляя скорость перед светофором с запрещающим сигналом, прозвучал выстрел с пневматического оружия. Пуля пробила стекло на задней правой двери и прошла в непосредственной близости с ребенком. Ребенок испугался, громко закричал. Оценив ситуацию, девушка отъехала с линии огня на парковку возле драм.театра. Предварительно огонь велся с нижних этажей или с припаркованного автомобиля», — текст поста.

Кроме этого, в комментариях к сообщению говориться, что это не первый подобный случай в криминальном Нижневартовске.

Получить официальный комментарий полиции Югры пока не удалось, врио начальника отдела информации и общественных связей Ирина Валюк не ответила на звонок корреспондента.