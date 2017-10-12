«Газпромнефть-Хантос» стал победителем конкурса проектов в области энергосбережения ENES-2017

«Газпромнефть-Хантос» стал победителем в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» всероссийского конкурса реализованных проектов ENES-2017.

Награждение состоялось в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который прошел в Москве с 3 по 7 октября.

Проект, ставший победителем конкурса, направлен на сокращение потребляемой электроэнергии при добыче углеводородов. С 2016 года «Газпромнефть-Хантос» начал использование энергоэффективных роторов отечественного производства, используемых для поддержания пластового давления, благодаря которым в первом полугодии 2017 года удалось снизить потребление электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основными критериями для выбора победителей стали комплексность системы управления энергосбережением и энергоэффективностью и наличие международного сертификата в данной области.

В форуме «Российская энергетическая неделя» приняли участие более 8 тысяч представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества. РЭН стала единой отраслевой коммуникационной бизнес-площадкой международного уровня в России по энергетической тематике. Здесь обсуждались перспективы развития таких базовых отраслей экономики, как нефтяная, газовая, угольная и нефтехимическая промышленность.

«Мы представляем проекты «Газпромнефть-Хантоса» на форуме ENES второй год подряд. Победа нашего проекта подтверждает правильность выбранного пути развития энергосбережения на предприятии. Считаю, что проведение данного конкурса способствует повышению мотивации в вопросах энергосбережения всех специалистов предприятия», — отметил заместитель генерального директора «Газпромнефть-Хантоса» Альберт Зубайдуллин.

«Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности актуальны и важны для нашего предприятия в виду того, что треть всех операционных затрат приходится именно на электроэнергию. Участие во всероссийском конкурсе является важным элементом энергосберегающей политики предприятия, так как способствует популяризации энергоэффективности, помогая специалистам ознакомится с существующими на сегодняшний день прогрессивными и эффективными практиками и решениями в области энергосберегающих технологий», — подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.