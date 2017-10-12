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Б/у для ХМАО. «Северречфлот» заказал для югорчан новые суда, но кататься на них будут только после элиты

Опубликовано: 12 октября 2017, 16:21 | Служба новостей "ЮграPRO"

На судоверфи научно-производственного комплекса АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловском районе Нижегородской области спустили на воду современное судно на подводных крыльях «Валдай 45Р», построенное по заказу «Северречфлота» из Ханты-Мансийска.

Это первое судно из серии «Валдай-45Р». Его название — «Ростислав Алексеев», в память о создателе советских судов на подводных крыльях «Ракета» и «Метеор».

Длина судна — 21,3 м, ширина — 5,2 м, скорость — 60 км/ч, пассажировместимость — 45 человек, дальность плавания — 400 км, экипаж — 2 человека.

«Валдай 45Р» способен обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Последнее подобное судно было построено еще в СССР более 30 лет назад.

Уже заложено второе судно проекта 23180 «Валдай 45Р», заказчиком которого также является «Северречфлот».

Головное судно СПК «Валдай 45Р» начнет навигацию уже в 2018 году в Санкт-Петербурге в период проведения Чемпионата мира по футболу-2018 и будет использоваться для перевозки почетных болельщиков.

Оба судна направятся к заказчику в Ханты-Мансийский автономный округ только после окончания чемпионата. Начало пассажирских перевозок скоростными судами по рекам Югры следует ожидать, скорей всего, не раньше навигации 2019 года.

Рубрики: Общество, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , , .


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