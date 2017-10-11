Всё под контролем? Фонд капремонта Югры хочет иметь от жильцов предоплату на год вперед

В понедельник Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов разместил на своем сайте двусмысленное извещение о том, что владельцы квартир (они плательщики взносов в фонд) имеют возможность заплатить за капремонт за год вперед. При этом оговаривается, что не желающие делать предоплату могут по-прежнему делать взносы ежемесячно.

Причина, по которой фонд решил сделать такую услугу, не разглашается, но в голову приходят два варианта: первый, что фонд поиздержался и на его банковских счетах пустовато, второй — фонд стал проявлять отеческую заботу о своих клиентах, чего прежде не замечалось: те, кто платит вовремя остаются как бы незамеченными, а с задолжников недоимки взыскиваются по всей строгости закона через суд. Только в 2016 году должникам было направлено 11 725 претензий на общую сумму 209 383 199,04 рублей, подано 1 333 исковых заявления на общую сумму 27 432 081,93 рублей о взыскании задолженности с физических, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Сиюминутная ситуация с финансами неизвестна, но, по данным того же фонда, на 1 сентября 2017 года сумма оплаченных взносов составила 2 213 818 088,31 рублей. Сколько денег из этой суммы находится на счетах знают только в фонде, а как мы понимаем, сумма собранных взносов и состояние банковских счетов — это абсолютно разные вещи.

Вообще, предоплата – дело хорошее для того, кто ее получает, плательщик имеет весьма относительную гарантию, что он, доверившись, получит оказание товара или услуги в срок и надлежащего качества. Но это так, к слову. Предложив делать предоплату, фонд капремонта, кроме прочего, сделал заявку на то, что он является для жителей Югры гарантирующим партнером. Это смело. Определенный резон в этом есть, потому что «сохранность средств собственников, накопленных в фонде гарантирована бюджетом округа. За неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками субсидиарную ответственность несет Правительство ХМАО – Югры» — так говорится в официальных документах.

Проблема в том, что у населения, и не только в нашем северном краю, все больше теряется доверие к решениям власти, которые направлены, на первый взгляд, только на повышение и улучшение. Жизнь показывает, что иногда первое впечатление обманчиво.

Вспомним историю с югорским фондом капитального ремонта примерно полуторагодичной давности. Агентство «ЮграPRO» 1 февраля 2016, в частности, сообщало: «Генпрокуратура охарактеризовала финансовую деятельность Югорского фонда капремонта как подозрительную. Директору ведомства поставили на вид «некорректное использование собранных с граждан средств» и многомиллионную зарплату. В послании руководителя окружного управления Генпрокуратуры излагается схема, как фонд использовал деньги жителей для начисления высоких зарплат руководителю организации». Скандал вокруг заработной платы Макарова разгорелся с подачи заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева. Он направил обращение губернатору ХМАО Наталье Комаровой, в котором изложил схему, с помощью которой Югорский фонд капремонта использовал деньги жителей округа для начисления высоких зарплат руководителю организации. Согласно этим данным, Макаров за 11 месяцев 2015 года получил зарплату свыше 10 млн рублей. Руководство Фонда капитального ремонта нашло лазейку в региональном законодательстве и «вывело» из банка проценты в размере 64 млн рублей, которые «Ханты-Мансийский банк «Открытие» начислил на взносы югорчан по независимой индикативной ставке, по данным надзорного ведомства, в 2015 году на счет поступило 1,16 млрд рублей.

На заседании Думы ХМАО 28 января 2016 депутаты ликвидировали лазейку в окружном законе о капремонте. Югорского оператора обязали тратить проценты только на основные цели фонда.

Возвращаясь к вопросу о гарантиях, стоит напомнить о том, что все административно-хозяйственные расходы фонда оплачиваются из бюджета округа, а средства собственников жилья расходуются исключительно по назначению, то есть на капремонт. Тем не менее, осенью 2015 года произошел так называемый «кассовый разрыв», когда деньги в ФОТ фонда из окружного бюджета в срок не поступили, и Сергей Макаров воспользовался средствами, начисленными на счет в виде процентов, — итог известен.

В феврале 2016 года руководителем фонда была назначена Елена Дарибабина, имеющая не только профильное образование и большой опыт работы, но и добротную репутацию. Пока на фронте капремонта никаких происшествий не регистрируется. Желающие могут найти свой дом на сайте ведомства, понять, когда и за сколько будет ремонтироваться их дом.

Для примера возьмем адрес в Ханты-Мансийске, Пионерская, 46. Работы начнутся в следующем году. Судя по всему, капремонт ведут здесь в два этапа: первый, фасадный, закончен, второй, электрика, сантехника и т.д., предстоит. То есть, постоянные жильцы этого дома испытание капремонтом выдержат дважды.

Тем не менее, вопросы по годовому взносу за капремонт остаются. Почему бы уж тогда фонду не пойти дальше и, исходя из предварительной сметы ремонта дома, не известить собственников, о том, что, судя по расчетам, ремонт вашего дома обойдется (конкретная сумма) рублей, сумма вашего долевого участия (конкретная сумма) рублей, вами выплачено (конкретная сумма) рублей, остаток можно внести полностью, годовым платежом или помесячно – во всех бы этих платежах наступила полная ясность.