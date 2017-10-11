Сургутян обещают переселить из ветхого жилья уже в 2018 году

Межведомственная городская комиссия признала дома по улице Восход в Сургуте аварийными и подлежащими сносу. Проблемы домов 17 и 19 по улице Восход активисты ОНФ взяли на контроль в августе текущего года после жалобы жильцов на невыносимые условия проживания в ветхих строениях.

Дома, построенные как временное жилье, в 1960 году промерзают насквозь, на жильцов одного подъезда предусмотрена только одна ванна, душа нет.

Вложив деньги в строительство новых многоэтажных домов, возводимых на месте старых «деревяшек», люди остались ни с чем: застройщик, 100% акций которого принадлежат администрации города, в прошлом году был объявлен банкротом. А понадеявшись на застройщика, администрация города не включила дома в программу сноса и расселения аварийного и ветхого жилья.

Спустя месяц после выездного заседания, организованного по инициативе региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни», с участием представителей администрации города и жителей ветхих деревяшек по улице Восход № 17 и 19, департаментом городского хозяйства администрации Сургута принято постановление о сносе аварийного жилья.







Согласно экспертному заключению, вынесенному по результатам обследования жилых домов, техническое состояние конструкций оценено, как недопустимое, жилье официально признано аварийным, не подлежащим ремонту и реконструкции. Плановый срок расселения и сноса домов установлен на 2018 год.

«В администрации города нам пообещали, что в начале января жители получат письмо с приглашением на беседу, с каждой семьей вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, — поделилась в телефонном разговоре жительница дома №17. – Теперь ждем списков очередников, надеемся, что наш жилищный вопрос наконец решится. Во всяком случае, обещание переселения в конкретные сроки обнадеживает».