Среда, 11 октября 2017 18+

Комментарии:

В Югре «легковушка» столкнулась с КрАЗом. Пассажир виновника ДТП скончался по дороге в больницу

Опубликовано: 11 октября 2017, 9:59 | Служба новостей "ЮграPRO"

За сутки в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Накануне утром на 39 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро», не выбрал безопасную скорость движения, при обгоне машину занесло на обочину, где произошел наезд на фонарный столб, а после транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате аварии водитель и пассажиры – женщины 1961 и 1982 годов рождения, а также девочки 4 и 6 лет получили травмы.

Вечером в эти же сутки на 268 км автодороги «Югра» Советского района водитель «Мицубиши Каризма», не учел дистанцию до двигающегося впереди «Краза», машины столкнулись.

В результате происшествия водитель Мицубиши получил травмы, а женщина-пассажир от полученных телесных повреждений скончалась при транспортировке в больницу.

Рубрики: Общество, Происшествия, Советский район, Сургутский район. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

232
Просмотры:
4
Поделились:
3 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Рецидивист из Свердловской области задержан в Югре

Опубликовано 11 октября 2017, 17:51

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношения ранее судимого жителя Свердловской области, 1990 года рождения. Он подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ночь ... Читать полностью >>

Новые сериалы осени первым покажет МегаФон.ТВ

Опубликовано 11 октября 2017, 16:46

Северняне могут увидеть новые серии «Бесстыдников» и «Ивановых-Ивановых» до эфира на телеканалах. Зрителям МегаФон.ТВ теперь также доступны ставшая культовой новинка «Гоголь. Начало», популярные сериалы последних лет и хиты советского проката.  Это стало возможным благодаря партнерству МегаФон.ТВ ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO