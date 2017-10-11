В Югре «легковушка» столкнулась с КрАЗом. Пассажир виновника ДТП скончался по дороге в больницу

За сутки в Югре зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 17 получили ранения, в том числе двое детей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Накануне утром на 39 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро», не выбрал безопасную скорость движения, при обгоне машину занесло на обочину, где произошел наезд на фонарный столб, а после транспортное средство опрокинулось в кювет. В результате аварии водитель и пассажиры – женщины 1961 и 1982 годов рождения, а также девочки 4 и 6 лет получили травмы.

Вечером в эти же сутки на 268 км автодороги «Югра» Советского района водитель «Мицубиши Каризма», не учел дистанцию до двигающегося впереди «Краза», машины столкнулись.

В результате происшествия водитель Мицубиши получил травмы, а женщина-пассажир от полученных телесных повреждений скончалась при транспортировке в больницу.