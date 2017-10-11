В Югре женщина случайно убила своего 5-месячного внука

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Сургутского района. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В один из дней августа 2017 года обвиняемая присматривала за 5-месячным внуком, при этом, женщина употребляла алкоголь. В состоянии опьянения женщина легла спать, уложив ребенка рядом с собой. Ночью мальчик упал с кровати, ударившись головой. Предположив, что ребенок не получил серьезных травм, женщина не вызвала скорую помощь и, положив внука на кровать, снова легла спать. Утром ребенок был обнаружен без признаков жизни.

Отметим, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мальчика наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Расследование уголовного дела завершено и в скором времени обвиняемая предстанет перед судом, сообщает пресс-служба следственного управления по Югре.