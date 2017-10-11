В «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ХАНТОСЕ» обсудили вопросы сотрудничества с промышленными предприятиями Сибири

Делегация представителей промышленных предприятий Сибири посетила «Газпромнефть-Хантос». Визит организован в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны РФ.

Участники встретились с генеральным директором «Газпромнефть-Хантоса» Сергеем Доктором и топ-менеджментом предприятия и обсудили вопросы сотрудничества в добыче, капитальном строительстве, создании транспортной инфраструктуры, энергетике, материально-техническом обеспечении, бурении и ремонте скважин.

Часть компаний, чьи представители присутствовали на встрече, уже сотрудничают с «Газпромнефть-Хантосом», но у всех предприятий наряду с традиционной продукцией есть уникальные наработки, которые готовы к массовому внедрению.

Сотрудничество с отечественными компаниями-производителями – важная составляющая нашей деятельности, – отметил Сергей Доктор. – Мы активно внедряем импортозамещающие технологии, в первую очередь для повышения эффективности освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

В ходе встречи сибирские компании представили свои разработки в сферах IT, энергетики, теплосбережения. В частности, «Газпромнефть-Хантос» изучит возможность использования взрывозащищенной системы отопления от новосибирского производителя. Компания имеет опыт сотрудничества с нефтяными компаниями. По словам разработчиков, новое оборудование позволяет экономить до 50% электроэнергии.

«Наше предприятие держит курс на существенное повышение эффективности деятельности, поэтому нам интересны инновационные технологии, применяющиеся в различных отраслях, а не только в нефтегазовой. Мы готовы внедрять их на своих объектах и будем мотивировать наших сервисных подрядчиков делать то же самое для достижения самых амбициозных экономических задач, стоящих перед предприятием», – отметил главный инженер – заместитель генерального директора «Газпромнефть-Хантоса» Михаил Черевко.