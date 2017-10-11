Со счетом 2:1 «Югра» одержала победу над «Куньлунь Ред Стар»

Накануне на домашнем льду «Югра» принимала китайский «Куньлунь РС». В этом матче тренеры немного перетасовали пятерки. В первом звене болельщики увидели долгожданную связку Савинайнен – Варфоломеев.

Первый период прошел безрезультатно, хотя наши хоккеисты «перебросали» соперника почти в три раза. Вплоть до конца второго периода обе команды упорно оказывали сопротивление. Но за три минуты до перерыва Войтек Вольский открыл счет. Чуть позже именно новая связка нашей команды сделала свое дело. «Лишнего» разыграл Вели-Матти Савинайнен, ассистировал ему Павел Варфоломеев. На 30-й секунде третьего периода эта же чудо-связка вновь отлично сработала: с передачи Павла Варфоломеева забил Вели-Матти Савинайнен. Гости из Поднебесной устроили массированную атаку на ворота «Югры». Но хозяева оборонялись успешно, не позволив перевести игру в овертайм. Со счетом 2:1 «Югра» впервые одержала победу над «Куньлунь Ред Стар».