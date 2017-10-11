Среда, 11 октября 2017 18+

Комментарии:

Со счетом 2:1 «Югра» одержала победу над «Куньлунь Ред Стар»

Опубликовано: 11 октября 2017, 10:19 | Служба новостей "ЮграPRO"

Накануне на домашнем льду «Югра» принимала китайский «Куньлунь РС». В этом матче тренеры немного перетасовали пятерки. В первом звене болельщики увидели долгожданную связку Савинайнен – Варфоломеев.

Первый период прошел безрезультатно, хотя наши хоккеисты «перебросали» соперника почти в три раза. Вплоть до конца второго периода обе команды упорно оказывали сопротивление. Но за три минуты до перерыва Войтек Вольский открыл счет. Чуть позже именно новая связка нашей команды сделала свое дело. «Лишнего» разыграл Вели-Матти Савинайнен, ассистировал ему Павел Варфоломеев. На 30-й секунде третьего периода эта же чудо-связка вновь отлично сработала: с передачи Павла Варфоломеева забил Вели-Матти Савинайнен. Гости из Поднебесной устроили массированную атаку на ворота «Югры». Но хозяева оборонялись успешно, не позволив перевести игру в овертайм. Со счетом 2:1 «Югра» впервые одержала победу над «Куньлунь Ред Стар».

Радость побед приносит уверенность, но расслабляться некогда. Уже послезавтра «Югра» встретится с астанинским «Барысом», сообщает пресс-служба ХК «Югра».

Рубрики: Общество, Спорт, Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

154
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

«Ак Барс» разгромил «Югру» со счетом 3:1

Опубликовано 5 октября 2017, 10:23

4 октября в третьем матче выездной серии «Югра» встретилась с казанским «Ак Барсом». Казанские хоккеисты, не раскачиваясь, перешли в наступление. На третьей минуте матча Джастин Азеведо открыл счет. Уже во второй игре подряд с «Югрой» именно ... Читать полностью >>

Сегодня «Югра» сыграет с ХК «Ак Барс»

Опубликовано 4 октября 2017, 13:13

Сегодня «Югра» в третьем выездном матче на льду «Татнефть Арены» сыграет с казанским «Ак Барсом». Всего соперники встречались в 22-х матчах. Из них 14 выиграл «Ак Барс» (12 – в основное время, 1- по буллитам, 1 ... Читать полностью >>

ХК «Югра» одержал победу над ХК «Салават Юлаев»

Опубликовано 3 октября 2017, 9:11

«Салават Юлаев» — «Югра» 1:2Б (1:0; 0:0; 0:1; 0:1) Накануне в продолжение выездной серии игр «Югра» сразилась с «Салаватом Юлаевым». Хозяева льда уверенно начали игру. Спустя ровно 4 минуты счет открыл Линус Умарк. Наши хоккеисты, как ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO