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Рецидивист из Свердловской области задержан в Югре

Опубликовано: 11 октября 2017, 17:51 | Служба новостей "ЮграPRO"

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношения ранее судимого жителя Свердловской области, 1990 года рождения. Он подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ночь на 10 октября 2017 года, находясь на берегу реки, подозреваемый при совместном употреблении алкоголя избил своего знакомого, причинив ему черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга — потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

«Бригада рабочих производила вырубку леса под производственные нужды. Вечером, при совместном распитии спиртного, между двумя рабочими возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары. Когда последний потерял сознание, правонарушитель все же решил доставить его в медицинское учреждение. По пути к ближайшему населенному пункту мужчинам встретилась карета скорой помощи. Они передали медикам своего коллегу и поспешили скрыться. Однако, потерпевший от полученных травм скончался по пути в больницу», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО.

Подозреваемый задержан. Стоит отметить, что мужчина находился в федеральном розыске за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Теперь по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские и другие криминалистические экспертизы.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновному может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ХМАО.

Рубрики: Нефтеюганский район, Общество, Происшествия. Метки: , , , .


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