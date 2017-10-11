Перед судом в Югре предстанет 20-летний юноша, которого обвиняют в избиении 17-летней подруги
Опубликовано: 11 октября 2017, 11:12 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственный комитет ХМАО завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего югорчанина. Молодой человек обвиняется по двум статьям: угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Известно, что между обвиняемым и его 17-летней подругой произошла ссора на почве ревности, в ходе которой юноша избил девушку, а также угрожал ей убийством. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом. Он полностью признает свою вину.
Стоит сказать, что за угрозу убийством и побои молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Общество. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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