Среда, 11 октября 2017 18+

Комментарии:

Перед судом в Югре предстанет 20-летний юноша, которого обвиняют в избиении 17-летней подруги

Опубликовано: 11 октября 2017, 11:12 | Служба новостей "ЮграPRO"

Следственный комитет ХМАО завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего югорчанина. Молодой человек обвиняется по двум статьям: угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Известно, что между обвиняемым и его 17-летней подругой произошла ссора на почве ревности, в ходе которой юноша избил девушку, а также угрожал ей убийством. В скором времени обвиняемый предстанет перед судом. Он полностью признает свою вину.

Стоит сказать, что за угрозу убийством и побои молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.

Рубрики: Общество. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

196
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Рецидивист из Свердловской области задержан в Югре

Опубликовано 11 октября 2017, 17:51

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношения ранее судимого жителя Свердловской области, 1990 года рождения. Он подозревается в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ночь ... Читать полностью >>

Новые сериалы осени первым покажет МегаФон.ТВ

Опубликовано 11 октября 2017, 16:46

Северняне могут увидеть новые серии «Бесстыдников» и «Ивановых-Ивановых» до эфира на телеканалах. Зрителям МегаФон.ТВ теперь также доступны ставшая культовой новинка «Гоголь. Начало», популярные сериалы последних лет и хиты советского проката.  Это стало возможным благодаря партнерству МегаФон.ТВ ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO