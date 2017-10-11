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Мэру экономической столицы Югры Шувалову пора действовать! Сургут лидирует в рейтинге ВИЧ-инфицирования

Опубликовано: 11 октября 2017, 16:32 | Служба новостей "ЮграPRO"

Журналисты информационного агентства «ЮграPRO» подготовили рейтинг городов и районов Югры с указанием количества людей, страдающих от ВИЧ-инфекции, по информации, предоставленной Департаментом здравоохранения ХМАО. Стоит сказать, всего в регионе зарегистрировано 15 141 лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита.

ТОП-10 муниципалитетов Югры, где наиболее распространился ВИЧ, открывает Сургут, численность заболевших перевалила за 4 000 человек. На втором месте, со значительным отрывом, Нижневартовск – более 2 000 больных. Замыкает тройку «лидеров» Нефтеюганск – 1904 ВИЧ-носителя. Окружная столица ХМАО стоит на 5 месте, со значением более 600 ВИЧ-инфицированных. Пыть-Ях и Мегион примерно на одном уровне – 573 и 570 соответственно. И замыкает десятку Советский район с показателем 432.

Самым безопасным муниципалитетом в регионе оказался Ханты-Мансийский район, зарегистрировано 62 человека, которые подверглись инфицированию страшному вирусу. На втором месте Нижневартовский район – 95 человек. Замыкает тройку город Покачи – 110 ВИЧ-инфицированных.

14 631 россиянин с ВИЧ умер в первой половине 2017 года. Об этом сообщает Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель увеличился на 13,6 %. Наиболее высокую смертность зафиксировали в Кемеровской, Самарской и Иркутской областях.

Уточняется, что в первой половине 2017 года ВИЧ-инфекция выявлялась преимущественно у россиян в возрасте от 30 до 40 лет (47 % новых случаев) и от 40 до 50 лет (22 %). Для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет сократилась до 20 %. Эпидемия увеличивается в основном за счет незащищенных гетеросексуальных контактов.

Рубрики: Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нижневартовский район, Нягань, Общество, Рейтинги, Сургут, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район. Метки: , , , , .


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