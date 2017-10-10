Жительница ХМАО вместе с 2-летним сыном попала в больницу из-за отравления угарным газом, вмешалась прокуратура

Управляющая компания Октябрьского района ХМАО выплатит маленькому ребенку и его матери компенсацию морального вреда.

Стало известно, что в районную больницу была доставлена жительница поселка и её двухлетний ребёнок в связи с отравлением угарным газом.

Впоследствии выяснилось, что отравились люди дома. Оказалось, приточно-вытяжная вентиляция в многоквартирном доме, в котором проживают пострадавшие, неисправна. К тому же Управляющая компания, обслуживающей данный многоквартирный дом — ООО «Альянс», не организовала мероприятия по осмотру вентиляционных каналов и дымоходов и их очистке.

Прокуратура в интересах пострадавших и жильцов многоквартирного дома направила в суд исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности восстановить работоспособность вытяжной вентиляции, а также о взыскании морального вреда.

Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора, на управляющую организацию возложена обязанность восстановить работоспособность вентиляции. Также суд взыскал в пользу ребёнка и его матери компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.

Стоит сказать, в отношении руководителя управляющей компании расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.