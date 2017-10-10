Вторник, 10 октября 2017 18+

Комментарии:

Жительница ХМАО вместе с 2-летним сыном попала в больницу из-за отравления угарным газом, вмешалась прокуратура

Опубликовано: 10 октября 2017, 11:18 | Служба новостей "ЮграPRO"

Управляющая компания Октябрьского района ХМАО выплатит маленькому ребенку и его матери компенсацию морального вреда.

Стало известно, что в районную больницу была доставлена жительница поселка и её двухлетний ребёнок в связи с отравлением угарным газом.

Впоследствии выяснилось, что отравились люди дома. Оказалось, приточно-вытяжная вентиляция в многоквартирном доме, в котором проживают пострадавшие, неисправна. К тому же Управляющая компания, обслуживающей данный многоквартирный дом — ООО «Альянс», не организовала мероприятия по осмотру вентиляционных каналов и дымоходов и их очистке.

Прокуратура в интересах пострадавших и жильцов многоквартирного дома направила в суд исковое заявление о возложении на управляющую организацию обязанности восстановить работоспособность вытяжной вентиляции, а также о взыскании морального вреда.

Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора, на управляющую организацию возложена обязанность восстановить работоспособность вентиляции. Также суд взыскал в пользу ребёнка и его матери компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.

Стоит сказать, в отношении руководителя управляющей компании расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Рубрики: Общество, Октябрьский район. Метки: , , , , , .


Рейтинг новости:

68
Просмотры:
2
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

Депутат Думы Югры Алексей Андреев: есть проблемы, на решение которых в городах и поселках нефтяного региона не хватает средств

Опубликовано 10 октября 2017, 12:11

Еще в прошлом году губернатор Югры Наталья Комарова, объявив в ежегодном обращении к жителям Югры «Марафон городского благоустройства», подчеркнула, что имеющиеся в регионе лучшие практики по благоустройству территорий должны не только тиражироваться в масштабах региона, но ... Читать полностью >>

В окружном центре Югры стартовал Открытый международный турниру по теннису «Кубок Югры»

Опубликовано 10 октября 2017, 11:32

Накануне в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска был дан старт Открытому международному турниру по теннису «Кубок Югры» среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет. Около сотни спортсменов из 22 субъектов России, Казахстана, а ... Читать полностью >>

Не успел отдернуть руку. В Югре мужчина лишился пальцев при работе на деревообрабатывающем станке

Опубликовано 10 октября 2017, 10:14

Гострудинспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая с работником ООО «НТГМ» г. Нижневартовск. ЧП случилось на предприятии. Бригада плотников занималась изготовлением вагона-бани в столярном цехе. «Плотник 5 разряда занимался изготовлением и установкой доборной доски в оконные блоки ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO