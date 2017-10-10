Житель ХМАО обвиняется в угрозе, покушении на убийство и истязаниях

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя города Нефтеюганск. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. 3 ч. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 117, ч. 119 УК РФ (покушение на убийство, истязание, угроза убийством).

По версии следствия, в июне 2017 года обвиняемый, находясь во дворе частного дома, нанес тестю удар металлической лопатой по голове, намереваясь его убить, однако потерпевшему удалось скрыться.

В ходе следствия также было установлено, что мужчина систематически бил свою бывшую супругу, а в ночь на 1 июля 2017 года, угрожая убийством, причинил телесные повреждения своей знакомой.

По ходатайству следователя СКР мужчина был заключен под стражу. В настоящее время расследование завершено. В основе уголовного дела — показания свидетелей и потерпевших, результаты судебно-медицинских и других криминалистических экспертиз. Уголовное дело направлено в суд.