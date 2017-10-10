Внимание! Метеорологи Югры предупреждают о резком ухудшении погоды

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре распространило сообщение Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, что в ближайшие сутки на территории округа ожидаются дожди с мокрым снегом, ветер порывами до 12-17 метров в секунду.

Для подготовки к работе объектов ЖКХ, промышленности и транспорта в условиях ненастья информация об ухудшении погоды направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные ведомства и на объекты инфраструктуры. Сотрудники МЧС предупреждают о возможных происшествиях — авариях на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра, а также повреждениях кровли жилых домов и строений.

Гражданам спасатели МЧС рекомендуют соблюдать обычные меры безопасности: пережидать порывы ветра в помещениях, при нахождении на улице надо держаться подальше от неустойчивых рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, не стоять под балконами.

Водителям автотранспорта лучше отложить поездку, если она не срочная, а если непогода застала в пути, при управлении автомобилем надо быть осторожными и осмотрительными.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, нужно позвонить по единому телефону пожарно-спасательной службы — 101.