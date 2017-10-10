В Югре горел жилой дом
Опубликовано: 10 октября 2017, 15:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня в 9 часов 22 минуты в пожарную охрану Урая поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном в 3-м микрорайоне. Пожар был локализован через 10 минут после получения сообщения, а ликвидирован в 09:50 местного времени.
К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, — информирует ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».
О погибших и пострадавших во время происшествия не сообщается.
Рубрики: Общество, Происшествия, Урай. Метки: ХМАО, Югра.
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