В Югре горел жилой дом

Сегодня в 9 часов 22 минуты в пожарную охрану Урая поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном в 3-м микрорайоне. Пожар был локализован через 10 минут после получения сообщения, а ликвидирован в 09:50 местного времени.

К тушению пожара от МЧС России и КУ «Центроспас-Югория» привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России, — информирует ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре».

О погибших и пострадавших во время происшествия не сообщается.