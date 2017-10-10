В Югре 71-летний водитель сбил ребенка на тротуаре

За сутки в Югре было зарегистрировано девять ДТП, в которых 14 человек получили травмы различной степени, в том числе пять детей.

«Накануне вечером в Когалыме на регулируемом перекрестке улиц Молодежная — Мира 71-летний водитель «Рено» осуществил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил съезд с дороги на тротуар с последующим наездом на несовершеннолетнего пешехода», — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО.

В результате аварии 10-летняя девочка получила травмы.

Стоит сказать, в эти же сутки в Лангепасе на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе дома № 19 по улице Дружбы Народов, водитель автомобиля «Хендай гетц» (36 –летняя женщина) сбила двоих детей. В результате происшествия 10-летний мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения.