В окружном центре Югры стартовал Открытый международный турниру по теннису «Кубок Югры»

Накануне в Центре развития теннисного спорта Ханты-Мансийска был дан старт Открытому международному турниру по теннису «Кубок Югры» среди юношей и девушек до 13 и до 17 лет.

Около сотни спортсменов из 22 субъектов России, Казахстана, а также 5 муниципальных образований Югры на протяжении шести дней будут выявлять сильнейших в одиночном и парном разрядах.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие заместитель директора Департамента физической культуры и спорта Югры Софья Конух и президент Федерации тенниса Югры Дмитрий Лукошков.

Главный судья соревнований Алексей Саламаха также отметил важность турнира для развития тенниса в регионе. «Это первый открытый международный турнир, который мы проводим в Югре. Местным спортсменам необходимо поддерживать игровую практику не только со своими земляками, но и представителями других регионов и даже стран. Ребята со всей Югры с удовольствием приезжают сюда на соревнования, ведь здесь созданы все условия, а также имеются площадки для успешного выступления. Как правило, территориальная удаленность Ханты-Мансийска, а также отсутствие здесь железной дороги является препятствием для участия в югорских турнирах спортсменов из других регионов. В этот раз по восемь сильнейших игроков каждой возрастной категории были обеспечены проживанием и питанием на протяжении всего турнира. Это позволило привлечь в Ханты-Мансийск сильных игроков, имеющих высокое положение в рейтинге РТТ».













Игры «Кубка Югры» в возрастных категориях до 13 и до 17 лет будут идти всю неделю и завершатся в субботу, 14 октября. Продолжится теннисный марафон следующим турниром — среди юношей и девушек до 15 лет, а также среди мужчин и женщин. Помимо россиян в нем примут участие спортсмены из Украины и Беларуси, сообщает пресс-служба АУ «Юграмегаспорт».