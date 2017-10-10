В день Народного единства население Югры будет гулять под присмотром

Беспрецедентные меры безопасности на период празднования Дня народного единства и проведения Международного турнира по следж-хоккею среди клубных команд на Кубок Югры предложил применить глава УМВД России по Югре Василий Романица на очередном совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба округа, которое состоялось в Ханты-Мансийске. Он сообщил, что полиция округа в этот период перейдет на усиленный режим работы, а сейчас проходят проверки мест проведения массовых мероприятий на соответствие требованиям безопасности.

«Все они должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения, освещения, периметральным ограждением, барьерами безопасности, металлодетекторами и физической охраной. Проверки показывают, не все муниципалитеты готовы. Необходимо до конца октября устранить выявленные недостатки», — подчеркнул начальник главка.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО, который разместил эту информацию на сайте правительства Югры, не сообщает, связаны ли эти повышенные меры безопасности с наступающим 100-летием Великого Октября, когда власть прогнозирует возможные самодеятельные выступления населения. Не говорится также о том, имеют ли муниципалитеты округа необходимые финансовые ресурсы, чтобы в короткие сроки приобрести недостающие «металлодетекторы и периметральное ограждение». Неизвестно также, будет ли вышеназванное оборудование использовано только в местах пребывания первых лиц округа и муниципалитетов, или же проход через металлодетекторы и периметральное ограждение будет осуществлен в массовом порядке и в различных местах населенных пунктов округа.