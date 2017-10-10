Судебные приставы требуют от ФБК исполнения решения суда

Сегодня директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов сообщил, что его задержали судебные приставы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский Вал», – написал он и выложил фото «Постановления о приводе должника». Из документа следует, что Рубанов задержан за то, что ФБК не выполнил решение суда и не удалил фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова.

В фильме-расследовании «Он вам не Димон», который вышел в начале марта, говорится, что фонд «Соцгоспроект» организован и управляется премьер-министром Дмитрием Медведевым. Через фонд премьер-министр якобы получил в качестве взятки от Усманова участок в селе Знаменском на Рублевском шоссе. Усманов позже заявил, что передача дома была сделкой по обмену.

Алишер Усманов подавал и выиграл иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и ФБК. Мосгорсуд подтвердил решение Люблинского суда об удалении фильма, уточнив, что Навальный и ФБК должны удалить не весь фильм, а только те его части, которые были указаны в иске Усманова.