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Не успел отдернуть руку. В Югре мужчина лишился пальцев при работе на деревообрабатывающем станке

Опубликовано: 10 октября 2017, 10:14 | Служба новостей "ЮграPRO"

Гострудинспекция завершила расследование тяжелого несчастного случая с работником ООО «НТГМ» г. Нижневартовск.

ЧП случилось на предприятии. Бригада плотников занималась изготовлением вагона-бани в столярном цехе.

«Плотник 5 разряда занимался изготовлением и установкой доборной доски в оконные блоки вагона-бани на фуговальном станке. Установив заготовку торцом на станину станка, и придерживая ее сверху правой рукой, работник пропускал ее через ножи фуговального станка. В какой-то момент заготовка соскочила в сторону и ее повернуло плашмя под ножи. Работник не успел отдернуть руку, в результате чего большой и указательный пальцы его правой руки попали под ножи. На месте происшествия работнику была оказана первая медицинская помощь, была вызвана скорая помощь, медработники обработали пострадавшему рану, наложили повязку и увезли его в Нижневартовскую окружную клиническую больницу», — сообщили в пресс-службе государственной инспекции Югры.

По медицинскому заключению о характере полученных повреждений заявлено, что работник получил повреждения: травматическая ампутация 1 пальца правой кисти на уровне основной фаланги, 2 пальца на уровне средней фаланги.

Причинами несчастного случая стали нарушение пострадавшим правил безопасности при работе на деревообрабатывающих станках, а также неудовлетворительный контроль за соблюдением работником требований безопасности.

По результатам расследования несчастного случая работодателю выдано предписание по устранению причин несчастного случая, кроме того ООО «НГТМ» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 120 тыс. рублей, должностные лица на сумму 60 тыс. рублей. Пострадавшему оказана материальная помощь.

Рубрики: Нижневартовск, Общество, Происшествия. Метки: , , , , , .


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