Жители ХМАО провалились на попытке вскрыть банкомат, возбуждено уголовное дело (Видео)

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение о том, что ночью неизвестные проникли в здание предприятия в районе сельского поселения Солнечный и пытались вскрыть банкомат.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что двое злоумышленников проникли через окно в помещение и с помощью бензореза пытались вскрыть банкомат, установленный на первом этаже. Довести свой преступный умысел до конца не получилось, так как правонарушители были замечены сотрудниками службы безопасности. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако были установлены и задержаны по горячим следам.

Ими оказались двое жителей города Сургута 1984 и 1986 годов рождения, которые признались в содеянном. Теперь против мужчин возбуждено уголовное дело по двум статьям: кража и приготовление к преступлению и покушение на преступление.

Подозреваемым может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.